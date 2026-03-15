Serradifalco. Il Comunicato. Leonardo Burgio: “Annuncio la mia candidatura al terzo mandato a Sindaco”

SERRADIFALCO. Il sindaco Leonardo Burgio ha reso noto che si candiderà per la terza volta alla carica di sindaco. E questo nonostante l’Ars abbia recentemente bocciato la norma di candidabilità dei sindaci per la terza volta in Comuni da 5 a 15 mila abitanti. Lo ha fatto attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sulla sua pagina Facebook che pubblichiamo:

” Accolgo con grande rispetto e attenzione il documento diffuso dal Partito Democratico di Serradifalco, forza politica che in questi anni ha rappresentato un interlocutore serio e responsabile all’interno del percorso amministrativo avviato nel 2015. A loro, così come alla segreteria provinciale e a tutti gli organismi del partito, va il mio sincero apprezzamento per il contributo politico e istituzionale offerto alla crescita della nostra comunità.

Nei prossimi giorni, a seguito dei contatti intercorsi e della volontà di avviare un momento di confronto, avrò il piacere di incontrare il Partito Democratico di Serradifalco per affrontare con serenità e spirito costruttivo i passaggi politici che ci attendono. È giusto, prima di ogni altro passaggio, rafforzare l’intesa tra le principali forze che in questi anni hanno condiviso e sostenuto questo progetto amministrativo, nel pieno rispetto della dignità politica e dell’identità di ciascuno.Solo successivamente si aprirà un confronto ampio e rispettoso con tutte le altre forze politiche e civiche che vorranno contribuire al futuro di Serradifalco, garantendo a tutti lo stesso livello di attenzione, dialogo e pari dignità.

Sono convinto che il lavoro svolto in questi anni abbia dimostrato come la buona amministrazione, quando mette al centro il bene della comunità, possa diventare un modello positivo di collaborazione politica e istituzionale. Un modello che auspico possa continuare a rafforzarsi e, perché no, diventare un riferimento anche per future sfide e percorsi politici più ampi.

Con lo stesso senso di responsabilità e con la stessa passione che mi hanno guidato finora, sono felice di annunciare ufficialmente, a tutta la Comunità di Serradifalco, la mia candidatura al terzo mandato a Sindaco del Comune di Serradifalco”.