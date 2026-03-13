Serradifalco. Don Salvatore Randazzo (Don Pino Puglisi Odv): “Ogni giorno buttato dai supermercati cibo che potrebbe aiutare famiglie”

SERRADIFALCO. Don Salvatore Randazzo, presidente dell’Associazione Don Pino Puglisi Odv, ha rilevato l’abitudine di taluni supermercati di buttare via alimenti prossimi alla scadenza.

<Devo costatare con grande amarezza che ogni giorno le grandi catene di supermercati buttano via tonnellate di prodotti che potrebbero aiutare molte famiglie; questo lo certifico perché vivo quotidianamente questa realtà. I supermercati preferiscono buttare via cibo a breve scadenza, piuttosto che donarlo ad associazioni come la nostra che possono aiutare famiglie che attraversano momenti di difficoltà>.

Il sacerdote ha poi rimarcato: <Su questa triste realtà mi sono messo in prima fila. Per comunicarlo, senza reticenze o difficoltà. Continuerò sempre a denunciare questo modo sbagliato di agire. Affinché le varie realtà capiscano l’importanza del donare, per aiutare chi è meno fortunato>.

Dunque una presa di posizione decisa quella di padre Salvatore Randazzo per cercare di sensibilizzare le catene di supermercati alla donazione. <In questo modo si eviterebbe di sprecare risorse alimentari e, nel contempo, si potrebbero sostenere nuclei familiari che si trovano in situazioni di difficoltà; non vogliamo processare nessuno, ma semplicemente intendiamo evitare che, buttando cibo buono, vengano meno alle persone bisognose quelle boccate d’ossigeno in grado di venire incontro a chi versa veramente in situazioni di quotidiano bisogno>.