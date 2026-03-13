Serradifalco. Costituito il Comitato del “No” per il Referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo

SERRADIFALCO. Costituito a Serradifalco il Comitato cittadino per il No al Referendum. Del Comitato fanno parte il Partito Democratico, rappresentato dal segretario cittadino Daniele Territo e dal presidente del circolo Lillo Speziale, e poi l’Anpi Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, rappresentata da Andrea Grottadaurea; l’USEF, rappresentata da Totò Augello; e l’Auser, rappresentata da Totò Pelonero.

A questi si affiancano anche cittadini che hanno scelto di aderire e contribuire attivamente al percorso del Comitato, tra cui Tanino Cino, Fabio Migliore e Lillo Miccichè.

Il Comitato si pone l’obiettivo di promuovere le ragioni del No attraverso momenti pubblici di approfondimento, confronto e informazione, coinvolgendo cittadine e cittadini, realtà sociali, culturali e associative del territorio. Il referendum rappresenta un passaggio importante per il futuro della comunità e del Paese, ed è fondamentale offrire spazi di discussione chiari, pluralisti e basati sui contenuti.