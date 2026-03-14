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Serie A, oggi Udinese-Juventus – Diretta

AdnKronos

Serie A, oggi Udinese-Juventus – Diretta

Sab, 14/03/2026 - 20:02

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(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus in Serie A. Oggi, sabato 14 marzo, la squadra di Luciano Spalletti sarà ospite dell’Udinese – in diretta tv e streaming – al Bluenergy Stadium in uno degli anticipi della 29esima giornata di campionato. La sfida mette in palio punti importanti per entrambe le squadre: la Juventus punta a restare nelle zone alte della classifica dopo il successo contro il Pisa, mentre i friulani cercano continuità davanti al proprio pubblico dopo il pareggio contro l'Atalanta. Nella prossima giornata di Serie A, la Juventus ospiterà il Sassuolo mentre l'Udinese sfiderà il Genoa in trasferta.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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