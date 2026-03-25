Scoiattoli ‘fumano’ sigarette elettroniche, scatta l’allarme degli esperti in Uk

(Adnkronos) – Con la sigaretta elettronica in un parco di Londra, ma il fumatore… è uno scoiattolo. E' questo l'ultimo caso filmato nel sud della città, che ha portato gli esperti a lanciare l'allarme: gli animali selvatici – spiegano – scambiano l'odore fruttato dei dispositivi abbandonati per cibo. Il video pubblicato sui social mostra il roditore su una recinzione di legno a Brixton, mentre tiene una sigaretta elettronica tra le zampe anteriori e sembra masticare il bocchino di plastica. La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Rspca) ha affermato che il video rappresenta un "monito severo sui pericoli che l'abbandono di rifiuti rappresenta per la fauna selvatica". Si tratta dell'ultima di una serie di foto e video simili pubblicati sui social media negli ultimi mesi, tra cui un video su TikTok di uno scoiattolo a Filadelfia diventato virale e foto postate su Facebook di uno scoiattolo che si arrampica su una recinzione con una sigaretta elettronica in bocca. Sebbene gli esperti non siano certi che gli scoiattoli ingeriscano il fumo o il liquido della sigaretta elettronica, Craig Shuttleworth, esperto di scoiattoli rossi presso l'Università di Bangor, ha affermato che molto probabilmente lo scoiattolo è attratto dalla sigaretta elettronica per il suo sapore fruttato. Parlando al Telegraph, Shuttleworth ha detto: "Ai vecchi tempi si vedevano molti mozziconi di sigaretta gettati a terra, ma non ricordo scoiattoli che correvano in giro con essi. Sarebbe ragionevole supporre che una sigaretta elettronica sia più attraente di un normale prodotto del tabacco non fruttato". "Non è auspicabile che gli animali ingeriscano nicotina. In natura non la trovano, quindi, come per molte sostanze chimiche, è meglio evitare che vi siano esposti. Mangiare una sigaretta elettronica non fa parte della loro dieta naturale. I componenti non sono presenti in natura”, ha aggiunto. “Potrebbero rosicchiarla e ingerire alcune delle microplastiche". Secondo National Recycling, nel Regno Unito vengono buttate circa 1,3 milioni di sigarette elettroniche usa e getta ogni settimana, il che significa che ogni anno vengono abbandonati più di 67 milioni di vaporizzatori. Sebbene le sigarette elettroniche usa e getta siano state vietate nel giugno 2025, i produttori le hanno riprogettate dotandole di una porta USB e di un secondo pod in modo che soddisfino i requisiti per essere classificate come ricaricabili e riutilizzabili. Un portavoce della Rspca ha dichiarato: "La vista di questo scoiattolo con nella zampa una sigaretta elettronica usa e getta è un chiaro monito sul pericolo che i rifiuti abbandonati rappresentano per la fauna selvatica. "Purtroppo, questa è solo la punta dell'iceberg: secondo una ricerca, prima del divieto governativo di vendita, venivano gettate via cinque milioni di sigarette elettroniche monouso ogni settimana. Molti di queste finiscono per diventare rifiuti nel nostro ambiente, nei nostri fiumi e negli oceani, dove possono causare danni agli animali e alla vita marina. Queste sigarette elettroniche contengono materiali e sostanze tossiche che possono essere pericolose per gli animali, tra cui plastica, litio e nicotina. Invitiamo tutti a conservare i rifiuti fino a quando non ci sarà la possibilità di smaltirli in modo sicuro e responsabile, e a riciclare sempre quando possibile, in modo da ridurre il numero di animali che muoiono a causa loro". Evie Button, ricercatrice scientifica presso la Rspca, ha sezionato una sigaretta elettronica usa e getta nel tentativo di capire perché gli scoiattoli siano attratti da questi dispositivi. In un articolo per il blog di Wildlife and Countryside Link, ha affermato: "Un altro aspetto notevole delle sigarette elettroniche che ho notato è il forte odore, che persiste anche molto tempo dopo l'utilizzo. Quella che ho smontato ha ancora un forte profumo di mirtillo, a più di tre mesi da quando l'ho avuta fra le mani. Finora abbiamo sentito parlare di un uccello in Nuova Zelanda che è stato avvelenato ed è morto dopo aver ingerito una sigaretta elettronica, e abbiamo visto le foto di uno scoiattolo in Galles che cercava di seppellire una sigaretta elettronica. Sappiamo però che questa è solo la punta dell'iceberg, dato che moltissimi casi di animali selvatici vittime dei rifiuti passano inosservati e non vengono segnalati". La Button ha aggiunto che anche gli animali domestici sono attratti da questi dispositivi e che sono stati segnalati casi di animali morti dopo aver ingerito liquidi provenienti dalle sigarette elettroniche. Ha affermato: "Sappiamo che i cani, in particolare, hanno una maggiore sensibilità ai sapori e agli odori dolci e potrebbero facilmente individuarli durante una passeggiata. Il Servizio di Informazione sui Veleni Veterinari ha ricevuto 680 chiamate riguardanti animali domestici e liquidi per sigarette elettroniche dal 2017, e il 96% di queste riguardava cani".

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