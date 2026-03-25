Santa Caterina. Partecipato e ricco di spunti il convegno su “La Salute della persona anziana, un investimento per il futuro”

SANTA CATERINA. Si è svolto a Santa Caterina Villarmosa un importante e partecipato convegno promosso dall’Associazione “Noi per la Salute – Tina Anselmi” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Il tema —La salute della persona anziana, un investimento per il futuro – ha suscitato grande interesse e coinvolgimento.

Di particolare rilievo l’intervento dell’Assessore Regionale alla Sanità, Daniela Faraoni, che ha chiarito in modo efficace la differenza tra Casa di Comunità e Ospedale di Comunità, temi centrali per il futuro dei servizi sanitari territoriali.

Preziosi i contributi del Dott. Michele Rizzo, che ha illustrato il ruolo della stratificazione della popolazione nella programmazione sanitaria e del Dott. Pippo Pastorello, che ha approfondito il tema dell’integrazione socio sanitaria come modello operativo. Il focus dell’incontro è stato chiaro: rafforzare la consapevolezza dei cittadini sui propri diritti in ambito socio-sanitario, promuovendo una sempre più attiva partecipazione alla vita della comunità. L’amministrazione comunale ha ringraziato l’Associazione “Noi per la Salute – Tina Anselmi”, il Presidente Dott. Pastorello e il Dott. Rizzo per la competenza, la chiarezza e il contributo offerto.