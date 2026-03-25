Santa Caterina. Donati dall’amministrazione comunale alfabetieri in lingua siciliana ad alunni di scuola dell’infanzia e utenti del Centro disabili adulti

SANTA CATERINA. In occasione della Giornata nazionale della promozione della lettura, il Comune di Santa Caterina Villarmosa ha organizzato una iniziativa volta a promuovere la lettura e la cultura tra i più giovani.

Il sindaco, Dott. Giuseppe Ippolito, e l’assessore alla cultura, Dott.ssa Lo Re Palmina, hanno donato alfabetieri in lingua siciliana agli utenti del Centro per Disabili Adulti e ai bambini delle Scuole dell’Infanzia. Nei prossimi giorni, i libri saranno consegnati anche alle scuole primaria e secondaria, attualmente ancora impegnate per il referendum e allo Spazio Giochi, oggi chiuso per trasferimento e ristrutturazione grazie a un finanziamento PNRR di 440.000 euro, che vedrà ampliare la struttura e, conseguentemente, il numero e l’età dei bambini accolti.

“La cultura è la base per una crescita individuale e comunitaria”, ha dichiarato il sindaco Ippolito. “Vogliamo che i nostri giovani conoscano e apprezzino le nostre radici, la nostra storia e la nostra lingua, per costruire un futuro più solido e più consapevole”.

“È una gioia poter entrare in 2 importanti servizi nuovi realizzati in questo mandato amministrativo, ossia lo Spazio Giochi e il Centro Diurno per disabili, e condividere con i nostri ragazzi la passione per la lettura e la cultura”, ha aggiunto il sindaco Ippolito.

“L’iniziativa di oggi è un passo verso la valorizzazione della nostra identità culturale”, ha dichiarato l’assessore Lo Re Palmina. “Siamo convinti che la lettura e la cultura siano strumenti fondamentali per crescere e per costruire un futuro migliore e per questo motivo, durante il nostro mandato, abbiamo messo in atto diverse azioni finalizzate all’istruzione e alla formazione permanente”.

Il dono dei libri in siciliano è un modo per trasmettere ai più giovani l’importanza delle proprie radici culturali e per incoraggiarli a scoprire e a valorizzare le proprie tradizioni. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dai bambini e dai ragazzi.

Gli amministratori hanno ringraziato il Dott. Salvatore Tornabene, presidente dell’associazione Arcobaleno e la dirigente scolastica Dott.ssa Claudia Amico per la sempre solerte collaborazione.

Un grazie sentito è stato rivolto anche alle operatrici dei centri e agli insegnanti per il loro quotidiano operato. Un ringraziamento particolare è stato espresso anche alle impiegate del settore culturale, la Dott.ssa Aleo Rosa e l’istruttrice amministrativa Favata Marisa, per la loro fattiva e continua cooperazione.