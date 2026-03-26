Santa Caterina. Donati alfabetieri in lingua siciliana ai piccoli dello Spazio Giochi

SANTA CATERINA. Gli alfabetieri in lingua siciliana sono stati regalati ai piccolissimi dello Spazio Giochi, che hanno rallegrato il Comune di Santa Caterina con le loro voci ingenue e sincere.

L’iniziativa, organizzata dall’Assessore alla Cultura del Comune di Santa Caterina Villarmosa, ha visto la partecipazione dei bimbi dello Spazio Giochi, accompagnati da mamme, nonne e dalle educatrici Dottoressa Carmelina Armenia, Dottoressa Simona Dell’Utri e Dottoressa Anna Claudia Giordano.

Ad attenderli, il sindaco Dott. Giuseppe Ippolito, l’assessore alla cultura Dott.ssa Lo Re Palmina e l’istruttrice amministrativa Marisa Favata.

“È una gioia regalare un libro che racchiude un pezzo delle nostre tradizioni ai vostri bambini “, ha dichiarato il sindaco Ippolito. “Vogliamo che i più giovani conoscano e apprezzino la nostra lingua e la nostra cultura, e che siano consapevoli dell’importanza della lettura e della formazione”.

“L’iniziativa di oggi è un investimento sul futuro di Santa Caterina”, ha aggiunto l’assessore Lo Re Palmina. “Immaginare che tra questi bimbi che oggi entrano per gioco al comune, probabilmente ci saranno dei futuri amministratori del nostro paese, è un pensiero che ci riempie di orgoglio e di speranza per il futuro della nostra comunità”.

I genitori dei bimbi hanno espresso la loro soddisfazione per il servizio offerto dallo Spazio Giochi, sottolineando la grande utilità di questo luogo realizzato dall’amministrazione Ippolito. “È diventato un servizio indispensabile per le famiglie di Santa Caterina”, hanno dichiarato. “Siamo felici di questa nuova realtà dove i nostri bambini possono giocare, imparare e socializzare in un ambiente sicuro e stimolante”.

Il servizio ha anche dato lavoro a delle giovani professioniste locali, che hanno potuto mettere le loro competenze a servizio della comunità. “È un esempio di come l’amministrazione possa lavorare per creare opportunità di lavoro e di crescita per i giovani del nostro paese”, ha dichiarato il primo cittadino.

La giornata è stata l’occasione anche per presentare il nuovo asilo nido, che accoglierà fino a 20 bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi e il cui completamento è previsto per giugno 2026. “Il nuovo asilo, essendo più grande, darà lavoro a più persone e offrirà un servizio ancora più completo alle famiglie di Santa Caterina”, ha aggiunto il sindaco Ippolito. “Si tratta dell’ennesimo intervento finanziato con fondi PNRR a Santa Caterina, dopo quello che ha visto realizzare la nuova mensa scolastica di oltre 500.000 euro”, ha aggiunto il sindaco Ippolito. “Questo dimostra che l’amministrazione Ippolito si è concentrata sull’istruzione, l’infanzia e i bisogni delle famiglie, lavorando per creare un ambiente più accogliente e più stimolante per i nostri bambini”.

I bimbi hanno ricevuto i libri con grande entusiasmo e hanno partecipato ad un “tour” delle più significative stanze del Municipio.

L’iniziativa è stata un successo e ha contribuito a rafforzare il legame tra la comunità e le istituzioni locali.

Nei prossimi giorni, la distribuzione dei libri in lingua siciliana continuerà con la consegna alle scuole primaria e secondaria di primo grado, per coinvolgere anche gli studenti più grandi e promuovere la lettura e la cultura tra i giovani di Santa Caterina.

Il Comune di Santa Caterina Villarmosa ringrazia il presidente della Cooperativa Arcobaleno dott. Salvatore Tornabene, che egregiamente gestisce lo Spazio Gioco, le educatrici e le famiglie per la loro partecipazione e collaborazione.