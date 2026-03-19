San Cataldo. La Pro Loco ha pubblicato un catalogo che racchiude in sè la bellezza dei 18 pannelli in ceramica di Piazza Calvario

SAN CATALDO. La Pro Loco ha annunciato la pubblicazione del catalogo curato dalla stessa associazione di promozione turistica. Si tratta di un volume che racchiude la bellezza dei 18 pannelli ceramici che rendono Piazza Calvario un monumento di valore nazionale. Un’opera unica nel suo genere

Dalla originaria sede per le storiche “Vare” in cartapesta alla rinascita delle cappelle attraverso la ceramica, il libro ripercorre la Via Crucis e la Via Lucis di San Cataldo.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Città della Ceramica, la Piazza ospita opere delle migliori scuole ceramiste d’Italia. Un dialogo tra materiali, tecniche e arte che oggi viene finalmente documentato con rigore e passione in questo catalogo.

Questa pubblicazione nasce in un’occasione speciale: il 130° Anniversario della Fondazione della Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” e San Michele di San Cataldo. La Pro loco ha ringraziato sentitamente la Banca che, ancora una volta, dimostra il suo legame indissolubile con la cultura e l’identità sancataldese, rendendo possibile la stampa di questo prezioso volume.

Il Catalogo è stato curato da: Salvatore Scarlata, Giulia Amoribello, Gaia Gattuso. Le foto sono di Carlo Falzone e Giovanni Mammano. Il Progetto grafico dello Studio Skerma Soc. Coop. Arl.

Un ringraziamento va anche alle fonti storiche (Edizioni Lussografica) e a tutti gli artisti che hanno reso la “nostra” Piazza Calvario un’eccellenza italiana e che hanno contribuito alla redazione del catalogo. Il libro si può trovare presso la Sede Pro Loco in Via Belvedere, 1 – San Cataldo (CL) Lunedì. Mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00 – tel. 3893632947 [-prolocosancataldo2017@gmail.com](mailto:-prolocosancataldo2017@gmail.com), presso il Complesso Monumentale del Calvario (sabato mattina dalle 9:30 alle12.00)