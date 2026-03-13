San Cataldo. In Consiglio comunale tracciate le linee guida per lo sviluppo della Città nei prossimi 3 anni

SAN CATALDO. Il Consiglio comunale di San Cataldo ha tracciato, nella seduta di giovedì 12 marzo, le linee guida per lo sviluppo della città nei prossimi tre anni, approvando all’unanimità o a maggioranza dei presenti piani strategici, come il Piano triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028, il Piano delle alienazioni, il Documento unico di programmazione (Dup). Passa la variazione urgente di bilancio in esercizio provvisorio e il Piano delle alienazioni con ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Un unico punto – l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 – è stato rinviato al 14 marzo per garantire una discussione più approfondita e informata.

Il Programma triennale delle Opere Pubbliche (2026-2028) è stato il cuore del dibattito. Il documento, approvato all’unanimità dei presenti, include interventi già finanziati – come la ristrutturazione sismica dell’ex scuola Amicis, la demolizione e ricostruzione della palestra San Giuseppe (con un milione e ottocentomila euro stanziati) e la pista ciclopedonale nel Parco di Gabbara – ma anche nuove priorità come la riqualificazione delle strade urbane ed extraurbane e la ciclopedonale nel Parco di Gabbara, finanziata grazie ai fondi dell’Area Funzionale Urbana (FUA), oltre al rifacimento dei marciapiedi del centro storico.

Il sindaco ha sottolineato come questo piano sia il risultato di un lavoro congiunto tra amministrazione e consiglio. Tra le novità, la possibilità di accedere a mutui o finanziamenti esterni per opere urgenti, come già avvenuto in passato per lo stadio comunale.

Un altro tema centrale è stato quello delle risorse umane e tecnologiche. Il Consiglio ha approvato un programma per la reinternalizzazione del servizio di accertamento tributi (lasciando esternalizzata solo la riscossione) e la previsione di rafforzare il personale qualificato, con particolare attenzione all’ufficio tecnico, dove si lavorerà con strumenti digitali avanzati come il BIM (Building Information Modeling), una metodologia digitale per la progettazione.

Per le scuole, oltre alla ristrutturazione della palestra San Giuseppe, sono previsti investimenti nel potenziamento degli asili nido e nella digitalizzazione delle strutture scolastiche, in linea con i fondi PNRR.

In vista del referendum costituzionale del 22-23 marzo, il Consiglio ha approvato una variazione di bilancio per garantire le risorse necessarie alle consultazioni. Ma l’attenzione si è concentrata soprattutto sull’invito alla partecipazione.

L’unico punto rinviato è stato l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, che sarà discusso nel prossimo consiglio comunale. La decisione mira a garantire una discussione più informata, preceduta da una relazione dettagliata sull’anno 2025 che chiarisca la situazione finanziaria attuale. Il sindaco ha rassicurato sulla <<capienza del bilancio>> e sulla possibilità di procedere al completamento del percorso di rafforzamento dell’organico, compatibilmente con i tempi tecnici e amministrativi previsti.

Infine, è stato confermato il programma della Settimana Santa, con eventi storici e culturali che rappresentano un appuntamento irrinunciabile per la comunità mentre l’amministrazione ha assicurato che <<la macchina organizzativa è già in moto e che l’attività di promozione dell’evento è già in corso>>.