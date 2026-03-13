San Cataldo. Il 14 marzo per i 120 anni di fondazione della Chiesa Sant’Antonio concerto del Diapasong Vocal Group

SAN CATALDO. Nella giornata di sabato 14 marzo alle ore 17:30, nella Chiesa Sant’Antonio Abate al Carmelo ci sarà un momento speciale per continuare le celebrazioni per i 120 anni di fondazione della chiesa (1906-2026).
Un momento musicale con la partecipazione del Diapasong Vocal Group, diretto dal Maestro Gabriele Ferrara. Voci che si intrecciano per rendere omaggio a questa “fiamma” di fede che brucia da oltre un secolo nel cuore della nostra comunità sancataldese.
L’evento si svolgerà nella Chiesa di Sant’Antonio alle 17,30.