San Cataldo, i Giovani Democratici aprono un’aula studio

A partire da mercoledì 1 Aprile dalle 9.00 alle 21.00, apre ufficialmente al pubblico la nuova aula studio situata in Via Teocrito n.3, si tratta di spazio pensato per rispondere a una crescente esigenza condivisa da studentesse e studenti: avere a disposizione un luogo libero, accessibile e gratuito dove poter studiare e intrattenersi.Negli ultimi anni, sempre più persone hanno manifestato la necessità di ambienti adeguati allo studio, che siano, nello stesso momento, accoglienti e funzionali. L’apertura dell’aula studio rappresenta una risposta concreta a questa richiesta, offrendo uno spazio attrezzato e inclusivo.L’aula sarà dotata di tutti i servizi essenziali per garantire un’esperienza di studio efficace e confortevole, tra cui connessione Wi-Fi, prese di ricarica, numeri posti a sedere e un ambiente tranquillo e accogliente.L’iniziativa si propone non solo come un servizio, ma anche come un punto di riferimento per la nostra comunità, favorendo momenti di condivisione e l’accesso libero alla conoscenza.L’ingresso è gratuito e aperto a tutte e tutti.Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori tramite i canali ufficiali.