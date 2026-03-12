Sabato 14 Marzo a Niscemi convocata la Direzione regionale del Pd Sicilia

Si terrà sabato 14 marzo a partire dalle ore 10:30 la direzione regionale del Pd Sicilia, convocata dalla presidente Cleo Li Calzi, presso “Laura Eventi” (Via Gori 370), a Niscemi.
“Abbiamo deciso di riunirci a Niscemi – spiega il segretario regionale, Anthony Barbagallo – per mostrare la dovuta attenzione alla drammatica vicenda che riguarda la frana e per manifestare concretamente vicinanza all’intera popolazione niscemese”.
Tra i punti all’ordine dei lavori ci sono anche la campagna referendaria e le amministrative del prossimo maggio in Sicilia.