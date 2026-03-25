Rosalìa sta male, stop al concerto a Milano

(Adnkronos) – Rosalìa è costretta a interrompere il concerto al Forum di Assago oggi 25 marzo. L'artista catalana deve fermare lo show per un'intossicazione alimentare. Nel corso del concerto, come evidenzia il video, la cantante cerca di tenere a bada i 'disturbi' che finiranno per provocare lo stop.
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(Adnkronos) – Rosalìa è costretta a interrompere il concerto al Forum di Assago oggi 25 marzo. L'artista catalana deve fermare lo show per un'intossicazione alimentare. Nel corso del concerto, come evidenzia il video, la cantante cerca di tenere a bada i 'disturbi' che finiranno per provocare lo stop.