Riesi. Il 13 e il 20 marzo l’Associazione Acris e il Comune offrono ai cittadini esami per la prevenzione cardiovascolare

RIESI. L’ Associazione ACRIS e il Comune di Riesi offrono alla cittadinanza visite ed esami finalizzati alla prevenzione cardiovascolare, che continueranno a svolgersi nelle giornate di VENERDI 13 e VENERDI 20 MARZO a partire dalle ore 14:30 presso la sede della Croce Rossa Italiana in Via Alessandria (ex scuola Corsa), rivolti alla popolazione in età scolastica e ai giovani adulti di età compresa tra i 10 e i 40 anni.

L’Amministrazione comunale garantirà agevolazioni economiche ai nuclei familiari con ISEE fino a €9.000,00, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. È possibile prenotarsi online compilando il modulo tramite questo LINK: https://forms.gle/ogHHXDFr85Rfw2Cr9.