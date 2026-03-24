Riesi. Bonus sociale rifiuti, il Comune informa i cittadini sulle agevolazioni previste

RIESI. L’Amministrazione Comunale del Comune di Riesi ha informato alla cittadinanza, attraverso un comunicato pubblicato sul sito istituzionale e sui propri canali social, dell’introduzione del nuovo bonus sociale rifiuti, previsto dalla normativa vigente e disciplinato da ARERA, a sostegno dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico. Un’iniziativa condivisa che vede l’impegno dell’intera amministrazione, con l’obiettivo di garantire la massima chiarezza e accesso alle agevolazioni previste, rivolgendo particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione.

Il beneficio prevede una riduzione del 25% sulla tariffa TARI dovuta dal cittadino, ed è riconosciuto automaticamente, senza necessità di presentare domanda o recarsi presso gli uffici comunali, per tutti i nuclei familiari con ISEE inferiore a 9.530,00 euro, soglia elevata a 20.000,00 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico

Con l’entrata in vigore della Delibera ARERA n. 355/2025/R/rif, è importante chiarire che lo sconto viene applicato nell’anno successivo a quello di presentazione dell’ISEE. Pertanto, nel 2026 beneficeranno dell’agevolazione i nuclei familiari che hanno presentato una DSU valida nel 2025.

Il beneficio è riconosciuto esclusivamente per le utenze domestiche, riferite all’abitazione di residenza e intestate a un componente del nucleo familiare. La riduzione sarà applicata direttamente negli avvisi di pagamento TARI, mediante decurtazione dell’importo dovuto.

«Come Amministrazione comunale riteniamo fondamentale accompagnare questa misura con un’informazione chiara e puntuale – afferma l’Assessore ai Tributi Giuseppe Baglio, in foto insieme al Sindaco Salvatore Sardella ed al Presidente del Consiglio Dario La Rosa – affinché nessuno perda questa importante opportunità di sostegno. Invitiamo pertanto i cittadini a presentare per tempo la DSU e richiedere l’ISEE, così da non perdere l’agevolazione spettante e garantire la corretta applicazione dello sconto».

Il Comune continuerà a fornire aggiornamenti attraverso i propri canali ufficiali, con l’obiettivo di garantire trasparenza, correttezza e massima diffusione dell’informazione, affinché il bonus TARI rappresenti un sostegno concreto per tutte le famiglie che ne hanno diritto.