Reati finanziari e fallimentari, nel Nisseno 50enne arrestato dalla Polizia

Lun, 09/03/2026 - 09:08

La Polizia di Stato a Niscemi ha tratto in arresto un cinquantenne in esecuzione di provvedimento restrittivo della libertà personale, emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Gela, a seguito di sentenza definitiva che lo ha condannato alla pena di cinque anni e un mese di reclusione per reati finanziari e fallimentari. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato al carcere di Gela.

il Fatto Siciliano

