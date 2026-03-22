Questura Caltanissetta, a Niscemi celebrata una messa con le reliquie di Sant’Antonio

Martedì scorso, nei locali del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Niscemi, alla presenza del Dirigente e del personale della Polizia di Stato, è stata celebrata una messa con le reliquie di Sant’Antonio. Ad officiare padre Calogero Giuliana, parroco della chiesa San Giuseppe di Niscemi, padre Giovanni Milani da Padova, custode delle reliquie e da Tomasz Gradzki, dottorando presso il pontificio istituto liturgico di Roma. La celebrazione, significativo momento spirituale, è stata molto partecipata e sentita dai presenti.