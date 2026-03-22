Presepe Vivente di Sutera. Arriva riconoscimento “Evento di Qualità” UNPLI

SUTERA – La Pro Loco di Sutera ha ottenuto il prestigioso marchio di “Evento di Qualità” conferito dall’UNPLI. Il riconoscimento è stato ufficialmente assegnato lo scorso 16 marzo, presso il Senato della Repubblica, in una cornice istituzionale di altissimo valore. L’importante risultato premia il lavoro, la passione e l’impegno costante di tutti coloro che contribuiscono alla valorizzazione del territorio, delle tradizioni e della identità culturale. Dalla dirigenza locale della Pro Loco arriva” il ringraziamento a tutti i partecipanti al Presepe Vivente, ai volontari, ai collaboratori e a tutta la comunità di Sutera che con impegno e dedizione ha contribuito al raggiungimento di questo prestigioso riconoscimento”.