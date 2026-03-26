Poste Italiane: Richiesta passaporti in 18 uffici postali del Nisseno, presentato il nuovo servizio a Bompensiere

In diciotto uffici postali della provincia di Caltanissetta è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. All’evento di presentazione, tenutosi stamattina nell’ufficio postale di via Aldo Moro 1 a Bompensiere, hanno preso parte il sindaco Salvatore Virciglio e alcuni rappresentanti di Poste Italiane.

Il servizio rientra nel progetto Polis, l’iniziativa di Poste Italiane che punta a sostenere la coesione economica, sociale e territoriale e il superamento del digital divide in circa 7mila comuni con meno di 15mila abitanti. Il rilascio e rinnovo del passaporto si aggiunge agli altri già attivi negli uffici postali interessati dal progetto Polis (certificati anagrafici e di stato civile e previdenziali) ed è disponibile nei diciotto uffici postali Polis dei comuni di Villalba, Marianopoli, Sutera, Sommatino, Riesi, Mussomeli, Delia, Campofranco, Acquaviva Platani, Vallelunga Pratameno, Serradifalco, Santa Caterina Villarmosa, Resuttano, Montedoro, Milena, Mazzarino e Butera oltre Bompensiere.

I risultati fin qui raggiunti confermano l’efficacia del progetto: gli uffici abilitati sono oltre 6.500, di cui 6.121 situati nei comuni inclusi nel progetto Polis e 421 nei centri urbani più grandi come Udine, Treviso, Bologna, Verona, Roma, Cagliari, Vicenza, Monza, Venezia, Perugia, Ferrara, Milano e Napoli. In totale sono stati rilasciati quasi 200.000 passaporti, con un picco di 15.940 emissioni nel solo mese di febbraio 2026, che segna il record mensile assoluto.

Grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini residenti o domiciliati nei comuni inclusi nel progetto Polis possono aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto, presentando la documentazione direttamente nell’ufficio postale, senza doversi recare in questura, con la possibilità di ricevere il passaporto a domicilio facendone richiesta.

“La scelta di Poste Italiane di presentare questo nuovo servizio a Bompensiere, il paese più piccolo della nostra provincia, ci riempie di orgoglio. I piccoli borghi vanno ripensati in una prospettiva di accessibilità, dislocazione territoriale e prossimità ai servizi per i cittadini, con l’obiettivo di essere valorizzati. Poste Italiane collabora da anni con la nostra amministrazione per supportare cittadini che, vivendo in piccoli comuni, spesso si sentono isolati. Il servizio di richiesta del passaporto presso gli uffici postali, insieme ad altri servizi decentralizzati, contribuirà a semplificare le nostre vite” – ha dichiarato il sindaco Salvatore Virciglio.

“Anche i cittadini dei piccoli centri della nostra provincia possono rivolgersi all’ufficio postale di riferimento per richiedere o rinnovare il passaporto. La capillarità della nostra rete offre così un supporto tangibile alla cittadinanza e questo importante servizio si aggiunge a quelli già disponibili nelle nostre sedi interessate dal progetto Polis” – ha dichiarato la direttrice filiale Caltanissetta di Poste Italiane Giorgia Santino.

La procedura necessaria per richiedere il passaporto presso gli uffici postali è semplice e veloce. È sufficiente presentare un documento di identità valido, il codice fiscale, una fotografia e corrispondere l’importo di 42,70 euro, oltre al contrassegno telematico da 73,50 euro. L’importo va versato utilizzando i canali messi a disposizione da Poste Italiane presso gli uffici postali e sulle piattaforme online, oppure mediante i diversi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che aderiscono al servizio. In caso di rinnovo, si dovrà consegnare anche il vecchio passaporto o la denuncia di smarrimento o furto. Gli operatori degli uffici postali raccoglieranno, assieme alla documentazione necessaria, i dati biometrici (impronte digitali e foto) del richiedente inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia competente. Chi fa richiesta del passaporto può scegliere anche di ricevere il documento a domicilio: opzione scelta finora dall’80% dei cittadini nei piccoli centri e dal 32% dei residenti nelle grandi città.