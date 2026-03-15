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Oscar 2026, Conan O’Brien dà il via alla notte dei premi – Diretta

AdnKronos

Oscar 2026, Conan O’Brien dà il via alla notte dei premi – Diretta

Dom, 15/03/2026 - 23:52

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(Adnkronos) – Tutto pronto per la 98ª cerimonia degli Academy Awards si tiene, per il pubblico italiano, nella notte tra domenica e lunedì. Al Dolby Theatre at Ovation Hollywood, a Los Angeles, l'assegnazione dei premi del cinema.  Ora il red carpet. La cerimonia vera inizia all’1:00. Le categorie che contano arrivano dopo le 3:00. Il vincitore come miglior film, se tutto va secondo i tempi, intorno alle 4:00-4:15. Alla guida della Notte degli Oscar, per il secondo anno consecutivo, il comico Conan O’Brien.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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