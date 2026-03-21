Non si ferma all’alt e fugge a bordo di un’auto rubata, 58enne arrestato dalla Polizia a Palermo dopo inseguimento

Non si ferma all’alt e fugge a bordo di un’auto rubata. La Polizia di Stato ha arrestato a Palermo un 58enne per resistenza a pubblico ufficiale, denunciandolo per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Gli agenti lo hanno notato in via Mariano D’Amelio mentre procedeva con andatura lenta, ossevando con circospezione la zona circostante e le altre vetture in sosta. Ritenendo sospetto il suo atteggiamento, hanno deciso di effettuare un controllo, intimando l’alt con i dispositivi di segnalazione manuale e luminosi. Alla richiesta di fermarsi, però, il conducente ha risposto premendo sull’acceleratore e dando vita a una fuga rocambolesca per le vie cittadine. Dopo avere percorso ad alta velocità le vie Cirrincione, Imperatore Federico, Answar Sadat e Montepellegrino, sempre tallonato dai poliziotti, compiendo manovre pericolose e mettendo in pericolo la sicurezza degli automobilisti in transito e dei pedoni, giunto in una strada senza uscita, il 58enne ha abbandonato l’auto tentando di fuggire a piedi. Prima di essere raggiunto e bloccato in via Madre Maria Prestigiacomo, ha tentato di disfarsi, gettandoli a terra, di una chiave per auto con cifratura limata e di un grimaldello, recuperati e sequestrati dai poliziotti. L’auto utilizzata per la fuga, risultata rubata, è stata riconsegnata al proprietario, mentre per il 58enne con numerosi precedenti di polizia, sono scattati l’arresto, che è stato convalidato, e la denuncia. Contestate anche numerose violazioni al Codice della strada. (Adnkronos)