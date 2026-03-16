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Niscemi, interventi sulla rete idrica: la nota di Caltaqua

Redazione

Niscemi, interventi sulla rete idrica: la nota di Caltaqua

Lun, 16/03/2026 - 17:19

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Caltaqua ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti sulle attività attualmente in corso nel Comune di Niscemi.

In queste settimane l’azienda è impegnata contemporaneamente su diversi fronti operativi nel territorio Niscemese, nell’ambito di un ampio programma di interventi finalizzato al continuo miglioramento dell’efficienza della rete idrica.

In particolare, sono in corso:

  • le operazioni di switch dalla vecchia rete alla nuova rete idrica, recentemente realizzata;
  • ulteriori attività di ricerca e individuazione delle perdite lungo la rete di distribuzione;
  • gli interventi necessari alla disconnessione dei tratti di rete ricadenti nella cosiddetta “zona rossa”.

Per quanto riguarda dette attività, poiché la distribuzione è turnata, è necessario che lo scavo rimanga aperto per alcuni giorni prima del riempimento e del suo definitivo ripristino. Ciò avviene per una ragione tecnica precisa: dopo la riparazione è necessario verificare la tenuta della condotta, operazione che può essere effettuata solo quando la rete è nuovamente in pressione, ossia il giorno della successiva distribuzione idrica.

Solo dopo aver accertato il corretto funzionamento dell’intervento eseguito, si procede alla chiusura definitiva dello scavo e al ripristino temporaneo della sede stradale, cui seguirà quello definitivo.

Caltaqua è consapevole dei disagi che queste attività possono temporaneamente arrecare alla cittadinanza e assicura che tutti gli interventi vengono programmati e realizzati con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità e sulla vita quotidiana dei cittadini.

L’azienda ribadisce inoltre che i lavori in corso rappresentano interventi necessari per migliorare l’efficienza del servizio idrico e ridurre le perdite di rete, con benefici concreti per l’intera comunità.

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