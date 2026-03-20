Niscemi, consegnati i primi 20.000 euro per la ricostruzione della scuola

A Niscemi giungono i primi 20.000 euro raccolti con la campagna “Una polizza per un mattone” per la ricostruzione della scuola, segnale concreto di ripartenza dopo la frana del gennaio 2026, che ha colpito il territorio causando l’evacuazione di circa 1.500 persone e gravi danni nell’area del torrente Benefizio. L’assegno, rappresentativo della prima tranche dei fondi raccolti, è stato consegnato nelle mani del Sindaco di Niscemi, Massimiliano Valentino Conti, da Gianluca Graziani, Amministratore Delegato di Mediass, società italiana di brokeraggio assicurativo indipendente e parte del Gruppo Ardonagh, promotrice dell’iniziativa.

“Credo profondamente che soprattutto le aziende che operano nel nostro settore, sapendo che la mutualità è il principio su cui è fondata la storia delle assicurazioni, abbiano una responsabilità che va oltre il business – ha dichiarato Gianluca Graziani –. Proprio nei momenti più difficili, possiamo, e dobbiamo, fare la differenza per costruire qualcosa di più grande”.

La campagna “Una polizza per un mattone”, promossa da Mediass Spa, è nata con l’obiettivo di contribuire alla ricostruzione di una scuola, uno dei presìdi fondamentali per la vita civile e sociale della comunità.

L’iniziativa resta attiva e prevede che, per ogni nuovo contratto assicurativo sottoscritto, venga proposta una donazione minima di 5 euro destinata a un conto corrente dedicato alla ricostruzione dell’edificio scolastico. È inoltre possibile contribuire direttamente tramite bonifico intestato al Comune di Niscemi (IBAN: IT26J0103083390000004994745), indicando nella causale “MEDIASS – UNA POLIZZA PER UN MATTONE”.

La consegna dell’assegno rappresenta il primo risultato tangibile della campagna e segna l’avvio di un percorso più ampio che punta a coinvolgere imprese, cittadini e istituzioni in un progetto condiviso di rinascita per il territorio.