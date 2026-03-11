Niscemi, Ciciliano: “Non è prevista alcuna delocalizzazione o realizzazione di new town”

‘Non è prevista alcuna delocalizzazione o realizzazione di ‘new town’. La gestione degli sfollati avviene in accordo con gli enti locali, che detengono la titolarità della comunità. Dei 1.540 cittadini inizialmente evacuati, una parte ha già fatto rientro nelle proprie abitazioni grazie alla riduzione della fascia di rispetto precauzionale (da 150 a 100 metri dalla frana). Resta un numero limitato di persone che, per la posizione delle proprie case, non potrà rientrare”. Lo ha detto il capo della protezione Civile, Fabio Ciciliano, in audizione in Commissione Ambiente alla Camera. (Adnkronos)