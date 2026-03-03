Niscemi, al via la campagna “Una Polizza per un Mattone”

Dopo la frana che nel gennaio 2026 ha colpito il Comune di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, provocando l’evacuazione di circa 1.500 persone, la chiusura di gran parte delle vie di accesso alla città e danni estesi lungo un fronte di circa quattro chilometri nell’area del torrente Benefizio, prende il via un’iniziativa concreta del mondo assicurativo a sostegno della comunità siciliana.

Si chiama “Una polizza per un mattone” ed è la campagna promossa da Mediass Spa, primaria società italiana di brokeraggio assicurativo indipendente e parte del Gruppo Ardonagh, per contribuire alla ricostruzione di una scuola, simbolo di ripartenza per famiglie e studenti. Mediass ha deciso di aprire la raccolta con un proprio contributo economico diretto, stanziando fin da subito risorse aziendali a sostegno del progetto e assumendosi in prima persona una quota dell’impegno necessario alla ricostruzione. L’iniziativa è realizzata in accordo con l’Amministrazione comunale di Niscemi, guidata dal Sindaco Massimiliano Valentino Conti, per garantire che le risorse siano destinate in modo trasparente e mirato a un intervento prioritario per la comunità. L’obiettivo di raccolta è fissato in 200mila euro.

Il movimento franoso ha reso inagibili numerose abitazioni, compromesso infrastrutture strategiche e isolato interi quartieri, mettendo in evidenza la fragilità del territorio e l’urgenza di interventi concreti. Uno scenario che ha spinto Mediass non solo a promuovere una raccolta fondi, ma a intervenire direttamente con un contributo economico immediato, assumendosi in prima persona una quota dell’impegno necessario alla ricostruzione. L’iniziativa si propone ora di estendere questo impegno all’intero settore assicurativo e a tutti coloro che vorranno partecipare, affinché un gesto individuale possa trasformarsi in un’azione collettiva capace di incidere concretamente nel percorso di rinascita della comunità.

La campagna prevede che, per ogni nuovo contratto assicurativo sottoscritto, venga proposta una donazione minima di 5 euro da destinare a un conto corrente dedicato esclusivamente alla ricostruzione dell’edificio scolastico. Per chi desidera contribuire direttamente è stato attivato l’IBAN IT26J0103083390000004994745, intestato al Comune di Niscemi, indicando nella causale “MEDIASS – UNA POLIZZA PER UN MATTONE”. Un meccanismo semplice e trasparente che consente di tracciare ogni contributo e di garantire che le risorse confluiscano direttamente nelle casse dell’Amministrazione comunale per sostenere il progetto di ricostruzione.

“Quanto accaduto a Niscemi ci richiama al senso più profondo del nostro lavoro – dichiara Gianluca Graziani, CEO di Mediass – Parliamo ogni giorno di protezione e gestione del rischio, ma quando il rischio diventa realtà dobbiamo dimostrare che il settore sa essere presente. Per questo abbiamo deciso di dare per primi un contributo economico diretto e di invitare l’intero comparto assicurativo e tutti i cittadini che vorranno partecipare a fare lo stesso. Con ‘Una polizza per un mattone’ vogliamo trasformare un gesto semplice in un aiuto concreto per la ricostruzione, partendo dalla scuola che – conclude – rappresenta il futuro di una comunità”.

Graziani sarà a Niscemi il prossimo 18 marzo per consegnare all’Amministrazione comunale la prima parte dei fondi raccolti, avviando simbolicamente il percorso di ricostruzione condivisa.

La campagna è attiva da subito e rappresenta un invito aperto a sostenere, attraverso una raccolta fondi strutturata e condivisa, il percorso di ricostruzione di Niscemi, con l’obiettivo di restituire alla comunità un presidio fondamentale per la crescita, l’educazione e il futuro delle nuove generazioni.