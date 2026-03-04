Niscemi, 400 grammi di hashish nascosti nel pacco delle merendine: 37enne arrestato dalla polizia

La Polizia di Stato a Niscemi ha tratto in arresto un trentasettenne nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. Sabato sera un equipaggio del Commissariato di Pubblica Sicurezza, nel corso di specifici servizi finalizzati al contrasto del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ha intercettato l’uomo, gravato da precedenti di polizia per reati concernenti gli stupefacenti, che transitava appiedi per una via del centro storico con una scatola di cartone in mano. I poliziotti hanno proceduto al controllo della scatola che conteneva pacchi di pasta, e una confezione di merendine all’interno della quale erano celati quattro panetti di hashish del peso complessivo di quasi 400 grammi. Di seguito alla perquisizione eseguita nel domicilio dell’arresto sono state rinvenute e sequestrate altre sette stecchette di hashish e un bilancino di precisione. L’arrestato è stato condotto in Commissariato e, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Gela, accompagnato al carcere di Gela a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Lunedì mattina il Gip presso il Tribunale di Gela ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. La responsabilità dell’arrestato, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.