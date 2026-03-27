Mussomeli tra le 10 migliori pratiche nazionali nella gestione del Programma PAC

MUSSOMELI – Il Comune di Mussomeli, in qualità di ente capofila del Distretto Socio-Sanitario D10, è stato inserito dal Ministero dell’Interno tra le 10 migliori pratiche siciliane e tra le prime a livello nazionale nella gestione del Programma PAC “Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti”. Il Programma PAC, finanziato con fondi europei, è finalizzato al potenziamento e al miglioramento dei servizi rivolti alla prima infanzia (0-3 anni) e agli anziani non autosufficienti, con l’obiettivo di rispondere in maniera efficace ai bisogni delle comunità locali e ridurre i divari territoriali. Il riconoscimento ottenuto rappresenta un importante risultato per il Distretto D10, che si è distinto per capacità organizzativa, efficienza amministrativa e puntualità nella gestione delle risorse, raggiungendo il 100% della spesa dei fondi assegnati. «Si tratta di un traguardo significativo – dichiara il Sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania – che premia il lavoro serio e responsabile portato avanti dal Distretto che ho l’onore di presiedere. Abbiamo dimostrato che, con programmazione, competenza e spirito di squadra, è possibile garantire servizi di qualità e utilizzare al meglio le risorse disponibili. Mentre altre istituzioni restituiscono indietro somme messe a disposizione dal Governo Nazionale e dall’Europa noi abbiamo dimostrato di essere in grado di sapere utilizzare, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo». Il risultato conseguito conferma il ruolo del Distretto Socio-Sanitario D10 come modello virtuoso nella gestione delle politiche sociali e rafforza l’impegno dell’Amministrazione comunale nel proseguire lungo un percorso orientato all’efficienza, alla trasparenza e alla centralità dei cittadini.