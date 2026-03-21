Mussomeli, Pro Loco a tutto campo:”Settimana Santa, Confraternite e Casazza”. Ricordato il compianto Peppe Piccica

MUSSOMELI – Una tabella di marcia, quella della Pro Loco di Mussomeli, che sembra non fermarsi mai, anzi pronta a festeggiare il prossimo 9 maggio i cinquant’anni di impegno, passione e tante attività con i suoi numerosi e valenti personaggi succedutisi nel tempo e che hanno contribuito a costruire il suo mosaico, fatto di eventi e ricordi. Intanto, ieri sera, con i saluti istituzionali della Presidente Zina Falzone, nonostante un meteo instabile, ha avuto luogo l’incontro culturale riservato alla settimana santa, confraternita e casazza, registrando un pubblico attento e compiaciuto per lo svolgimento della serata. Sono stati coinvolti nella conduzione della serata il giornalista nonché socio Peppe Taibi e, come relatori, noti docenti, lo storico Tano Schifano e l’ex sindaco di Mussomeli, Enzo Giardina, con un argomentare scorrevole e piacevole che ha spaziato nella storia delle confraternite e nella storia delle casazze, a cui si è inserito per le confraternite, il confrate Gero Riggio che ha sapientemente illustrato il contesto delle lamentazioni, la composizione e l’interpretazione. Il gruppo dei lamentatori era formato da – Prima Voce Salvatore Misuraca (confraternita SS. Sacramento in San Giovanni Battista); ⁠Seconda Voce Lino Maida (Arciconfraternita Ss. Sacramento Madrice); ⁠Seconda Voce Vincenzo Lo Conte (confraternita Maria Ss. Del Monte Carmelo); ⁠Basso Gero Riggio (confraternita Maria Ss. Del Monte Carmelo); ⁠Basso: Vincenzo Morreale (confraternita Maria Ss. delle Vanelle): ⁠Falsetto Vincenzo Lanzalaco (confraternita Maria Ss. Dei Miracoli) e Francesco Frangiamore. Da sottolineare che durante l’intrattenimento culturale, sullo sfondo, scorrevano le immagini degli scatti fotografici messi a disposizione da Giovanni Mancuso e dal fotografo Franco Amico, presenti nell’incontro. Va sottolineato che c’è stato anche uno spazio per ricordare il compianto socio della Pro Loco Peppe Piccica, il cui ricordo, presente la famiglia, è stato affidato alla giornalista Emilia Di Piazza, mentre, sullo sfondo, scorrevano le immagini dello scomparso, fornite da Roberto Mistretta ed il video realizzato dall’agenzia Sprescia. E’ stato possibile, poi, guardare. un video in movimento su foto assai antiche inerenti la settimana santa a Mussomeli., curato, grazie alla sua passione, dal fotografo Tonino Catania. Poi, due fuori programma a tema, hanno concluso l’incontro. L’ascolto di una poesia, declamata dallo stesso autore, il poeta Franco Maida ed una poesia, scritta e letta dal signor Nino Russo. Il tutto è stato coordinato dall’attiva vice Presidente della Pro Loco Cinzia Frangiamore. Dunque, un evento culturale realizzato a più mani, in sinergia con i ragazzi del servizio civile della Pro Loco: Marika Castiglione, Mario Aina e Desiderio Barbera. Un altro tassello che si aggiunge nel diario della Pro Loco di Mussomeli.