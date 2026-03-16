Mussomeli, viaggio di formazione a Berlino dell’Hodierna: l’alunno Giuseppe Antinoro (classe 3ª A SIA) conquista un primo posto

MUSSOMELI– Si è conclusa con un successo l’esperienza di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) all’estero che ha visto protagonisti 45 alunni delle classi terze dell’IIS “G.B. Hodierna”. Dal 5 all’11 marzo, i ragazzi sono stati immersi nel cuore pulsante di Berlino per un viaggio formativo che ha unito competenze linguistiche, innovazione tecnologica e memoria storica. Il programma, estremamente denso, ha visto gli studenti impegnati in un corso intensivo di lingua inglese e in un tour culturale nei luoghi simbolo della capitale tedesca: dalla Porta di Brandeburgo al Bundestag, passando per la riflessione profonda del Memoriale dell’Olocausto, le testimonianze del Muro e i tesori dell’Isola dei Musei. Particolare rilievo è stato dato alle discipline STEM. Gli alunni hanno partecipato a laboratori d’avanguardia presso il Museo della Tecnica e il Futurium, confrontandosi con le sfide della sostenibilità e delle tecnologie del futuro. Il momento di massimo orgoglio per l’istituto è arrivato durante l’attività organizzata presso la Commissione Europea. In una competizione che ha visto coinvolti studenti di diverse scuole sul tema dell’integrazione e dei valori dell’Unione Europea, l’alunno Giuseppe Antinoro (classe 3ª A SIA) si è distinto per preparazione e prontezza, conquistando il primo posto. “Questa esperienza è stata una vera e propria finestra sul mondo” commentano i docenti accompagnatori. I ragazzi non hanno solo migliorato le loro competenze tecniche e linguistiche, ma hanno aperto la loro visione culturale confrontandosi con una realtà europea dinamica e multiculturale.” L’IIS “G.B. Hodierna” si conferma così una scuola aperta all’Europa, capace di offrire ai propri studenti strumenti concreti per diventare cittadini del mondo consapevoli e preparati.