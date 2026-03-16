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Mussomeli, presidente “Fratres” di Niscemi presente alla “Tavolata di San Giuseppe”.

Carmelo Barba

Mussomeli, presidente “Fratres” di Niscemi presente alla “Tavolata di San Giuseppe”.

Lun, 16/03/2026 - 17:21

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MUSSOMELI – Alla tradizionale “tavolata di San Giuseppe”, organizzata dalla Fratres e Misericordia di Mussomeli, a cui hanno dato supporto la Croce Rosa e l’associazione “Smile for live”,  ha partecipato  anche il presidente della Fratres di Niscemi Rosario Montaleone ed un volontario di quel sodalizio che hanno condiviso il pranzo. Sono venuti a Mussomeli per partecipare alIl Presidentel’assemblea territoriale Fratres Caltanissetta di cui è presidente Calogero Genco.

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