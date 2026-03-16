Mussomeli, presidente “Fratres” di Niscemi presente alla “Tavolata di San Giuseppe”.

MUSSOMELI – Alla tradizionale “tavolata di San Giuseppe”, organizzata dalla Fratres e Misericordia di Mussomeli, a cui hanno dato supporto la Croce Rosa e l’associazione “Smile for live”, ha partecipato anche il presidente della Fratres di Niscemi Rosario Montaleone ed un volontario di quel sodalizio che hanno condiviso il pranzo. Sono venuti a Mussomeli per partecipare alIl Presidentel’assemblea territoriale Fratres Caltanissetta di cui è presidente Calogero Genco.