Mussomeli, oggi benedizione della tavola di San Giuseppe con 25 commensali. Fratres e Misericordia in azione.

MUSSOMELI – In occasione della festa di S. Giuseppe anticipata ad oggi, nel salone parrocchiale di Parrocchia Cristo Re, 25 “vecchierelli di San Giuseppe” siederanno a tavola, serviti dai volontari della “Misericordia” e della “Fratres”. Si tratta della 29ª edizione dell’iniziativa che i due sodalizi portano avanti nel segno della tradizione popolare e per promuovere il valore della solidarietà. Verso mezzogiorno arriverà sul posto la banda musicale per omaggiare la presenza dei “vecchierelli”, che avranno così la possibilità di trascorrere alcune ore nella gioia e in compagnia. Il correttore della Misericordia, Padre Liborio Franzù, benedirà la tavola e ringrazierà quanti hanno contribuito a imbandire la tavolata con i loro prodotti tipici locali.. Saranno attenzionate anche persone che vivono sole a casa.