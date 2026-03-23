Mussomeli, i giovani e l’Agricoltura. La nota dell’assessore Spoto

MUSSOMELI – L’assessore comunale all’Agricoltura Michele Spoto: “Uno strumento fondamentale per aiutare i giovani a diventare imprenditori agricoli e superare le difficoltà iniziali di accesso alla terra”. Riparte “Generazione Terra”, lo strumento promosso da ISMEA per favorire l’accesso alla terra e sostenere il ricambio generazionale in agricoltura. Con una dotazione di 120 milioni di euro, la misura consente agli under 41 di acquistare terreni agricoli con finanziamenti fino al 100%, con mutui fino a 30 anni e condizioni flessibili. Previsto anche un premio di primo insediamento fino a 100 mila euro, con maggiori benefici per le aree interne e montane, a cui è riservata una quota dedicata delle risorse, tra i quali il Comune di Mussomeli. In particolare, per le iniziative localizzate in aree interne o aree montane, sono previsti: una riserva cui accedono prioritariamente i richiedenti le cui iniziative ricadono nelle predette aree e una maggiore incidenza (90%) dell’agevolazione erogata periodicamente rispetto all’importo della rata dovuta dal beneficiario. La presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni può essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno mercoledì 22 aprile 2026, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 19 giugno 2026. Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell’ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link: https://www.ismea.it/…/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13559

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