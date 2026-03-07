Mussomeli, giornata internazionale della donna al Circolo Trabia

MUSSOMELI – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il circolo Trabia Emiliani Giudici e il Club Rotary Mussomeli Valle del Platani, in collaborazione con le associazioni Fidapa, Attivamente Insieme e BC Sicilia, hanno organizzato un evento tra musica, racconti e poesie per celebrare la donna. L’incontro è previsto per domani (8 marzo) presso la sede del Circolo Trabia, alle ore 18 , nella centralissima Piazza Roma.