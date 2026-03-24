Mussomeli, Giornata “FAI” di primavera: Alunni del “Virgilio” e “Hodierna”, volontari Pro Loco, Arnia e Confraternite, impegnati alla valorizzazione del territorio.

MUSSOMELI – Giornata FAI di primavera: Una giornata intensa e partecipata, quella delle Giornate FAI a Mussomeli, il cui successo è stato il risultato di una programmazione attenta e di un impegno corale e sinergico, volto alla promozione e alla salvaguardia dell’ambiente, nonché alla crescita sociale e culturale del territorio in tutte le sue sfaccettature. Suggestiva e coinvolgente la visita al maestoso Castello Manfredonico di Mussomeli, animato dalla presenza di arcieri, dame e cavalieri, capaci di far rivivere atmosfere d’altri tempi. Di grande interesse anche l’antiquarium archeologico, con i suoi preziosi reperti testimoni della storia locale. Particolarmente emozionante l’ascolto dei lamenti quaresimali, eseguiti in un intenso coro di voci, immersi in una suggestiva coreografia in cui la lucentezza e i colori degli abiti confraternali hanno reso l’esperienza ancora più toccante e autentica. Un’organizzazione impeccabile, frutto di una perfetta sinergia tra l’Amministrazione comunale e la Delegazione FAI di Caltanissetta, con il prezioso contributo degli istituti scolastici “Virgilio” e “Hodierna”, dei gruppi di lamentatori delle confraternite della Madrice e del Monte Carmelo, dei collaboratori del Santuario e della Pro Loco, insieme ai suoi appassionati volontari. Ognuno, con competenza e dedizione, ha svolto il proprio ruolo con grande senso di responsabilità, curando con attenzione sia gli aspetti logistici sia, soprattutto, l’accoglienza dei visitatori. Tutti protagonisti: organizzatori, collaboratori e visitatori, che hanno condiviso una giornata all’insegna dell’impegno, della cultura, della storia e delle tradizioni popolari. Un’esperienza capace di emozionare e di valorizzare pienamente l’identità del territorio. Ben vengano le Giornate FAI, esempio virtuoso di partecipazione, tutela e riscoperta del nostro patrimonio.