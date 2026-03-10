Mussomeli, Fratres e Misericordia. “Imbandiamo la tavolata di S. Giuseppe”. Domenica nel salone di Cristo Re.

MUSSOMELI – Anche quest’anno i gruppi Fratres e Misericordia organizzano la tradizionale “Tavolata di San Giuseppe”, in occasione della festa di San Giuseppe.. La benedizione della sarà Domenica 15 Marzo alle ore 12:30, presso il salone della Parrocchia di Cristo Re. Chi intende contribuire alla realizzazione della tavolata e portare pietanze o bevande, può cliccare https://www.misericordiamussomeli.it/2026/02/24/tavolata-san-giuseppe-2026/ e troverete il menù aggiornato dell’occorrente. A tavola saranno 25 persone mentre altre saranno raggiunte a domicilio dai volontari.