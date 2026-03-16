Mussomeli, festa anticipata di San Giuseppe: causa pioggia salta processione

MUSSOMELI – Era nell’aria e così la festa di San Giuseppe anticipata alla domenica con triduo di preparazione e riti in chiesa, è stata ostacolata, alla fine, dalla mancata processione per le vie del paese a causa della pioggia che ha dominato quasi l’intera giornata. Assai delusi gli organizzatori (la categoria degli artigiani). auspicano che la processione di San Giuseppe, che si venera nella chiesa Madre, possa snodare nella giornata liturgica del 19 marzo a conclusione della messa vespertina. Lo ha annunciato, a fine messa pomeridiana, l’arciprete Achille Lomanto. Intanto, nella messa vespertina di domenica, presenti devoti e congregati di San Giuseppe, è stata animata dalla corale parrocchiale e c’è stata la partecipazione dell’arciconfraternita del SS: Sacramento.