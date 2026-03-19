Montedoro. Stabilizzazione al Comune per una lavoratrice Asu dopo 28 anni

MONTEDORO. Stabilizzazione lavorativa per la dipendente Maria Colomba Lombardo: dopo 28 anni di lavoro come ASU, è arrivata finalmente la sua stabilizzazione presso il Comune di Montedoro, dove presta servizio con dedizione dal 2020.

Un traguardo che non è solo personale, ma che rappresenta anche un segnale importante di giustizia e dignità per chi, per troppo tempo, ha vissuto nell’incertezza pur garantendo servizi essenziali alla comunità.

A Maria Colomba sono arrivati i più sinceri auguri dell’Amministrazione Comunale per il lavoro svolto e per quello che continuerà a fare al servizio della comunità montedorese.