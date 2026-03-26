Montedoro entra nella “Strada degli Scrittori”, via libera della giunta. Il sindaco Bufalino: “Riconnettere la nostra comunità alle grandi narrazioni della Sicilia”

Montedoro – La Giunta comunale di Montedoro ha approvato la delibera di adesione al progetto “Strada degli Scrittori”, dando così avvio formale al percorso di inserimento del Comune all’interno del prestigioso circuito turistico-culturale. Con l’approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa con l’Associazione “Strada degli Scrittori”, presieduta da Felice Cavallaro, Montedoro entra a far parte di un itinerario che valorizza i luoghi legati ai grandi protagonisti della letteratura italiana e siciliana, lungo la Strada Statale 640. L’adesione rappresenta un’importante opportunità di promozione culturale e turistica per il territorio, rafforzando l’identità storica e letteraria della comunità montedorese. In particolare, il Comune sarà presente nel circuito attraverso la valorizzazione di due figure di grande rilievo: lo scrittore e poeta Angelo Petyx e la fotografa e scrittrice Louise Hamilton Caico, profondamente legati alla storia e alla memoria locale. L’inserimento nella “Strada degli Scrittori” consentirà inoltre la promozione del territorio attraverso i canali ufficiali dell’Associazione e la realizzazione di eventi culturali dedicati agli autori locali, contribuendo a rafforzare l’attrattività di Montedoro nel panorama regionale e nazionale. «L’adesione alla Strada degli Scrittori rappresenta per Montedoro una scelta strategica e identitaria – dichiara il Sindaco Renzo Bufalino -. Significa riconnettere la nostra comunità alle grandi narrazioni della Sicilia, valorizzando le nostre radici culturali e le figure straordinarie che hanno raccontato questo territorio. È un passo concreto verso una visione di sviluppo che mette al centro cultura, memoria e turismo sostenibile, offrendo nuove opportunità di crescita per Montedoro». Con questo atto, l’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno nella valorizzazione dell’identità culturale, nella promozione del patrimonio storico e nello sviluppo di nuove opportunità turistiche per la comunità.