Mondello, revoca della concessione Italo Belga. I legali: “Ripristinata la legalità nella gestione del demanio”

“La decisione della Regione Siciliana di revocare la concessione alla Mondello Immobiliare Italo Belga rappresenta un passaggio di straordinaria rilevanza sul piano della legalità e della tutela dell’interesse pubblico e della libera concorrenza degli operatori economici”. Lo affermano Francesco Leone e Simona Fell, soci fondatori dello studio legale Leone-Fell & C. che lo scorso dicembre hanno presentato, per conto del deputato regionale Ismaele La Vardera, la documentazione relativa alla gestione della spiaggia di Mondello, chiedendo la revoca della concessione. “Accogliamo con soddisfazione il decreto con cui l’Assessorato regionale del Territorio e Ambiente, ritenendo insufficienti le controdeduzioni presentate dalla società, ha confermato le criticità già emerse e ha disposto lo stop definitivo alla concessione per gravi violazioni e inadempienze agli obblighi concessori.La gestione di un bene demaniale marittimo, per sua natura, richiede requisiti di assoluta integrità e trasparenza. Quando emergono elementi idonei a far dubitare della piena affidabilità del concessionario, l’Amministrazione ha il dovere di intervenire, nell’interesse della collettività e a tutela dell’immagine delle istituzioni nonché a tutela degli altri operatori economici”.A dicembre lo studio Legale Leone Fell aveva appunto segnalato all’Amministrazione che ” La ratio delle misure di prevenzione è anticipatoria e si fonda su un giudizio prognostico che guarda al rischio e non alla responsabilità soggettiva: l’asserita “razionalizzazione economica” e le iniziative di autocorrezione non possono legittimare la prosecuzione della concessione”. “Riteniamo – concludono i legali – che questo provvedimento segni un punto fermo nella vicenda e rappresenti un segnale chiaro: l’interesse pubblico e la legalità prevalgono su ogni altra considerazione. Continueremo a vigilare affinché il percorso intrapreso garantisca piena trasparenza, correttezza amministrativa e tutela del territorio di Mondello e dei cittadini”.