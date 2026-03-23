Marianopoli. Il Comune ha istituito benemerenza civica in memoria di Emanuele Messineo per chi s’è distinto nel proprio campo di attività

MARIANOPOLI. Il Comune di Marianopoli, in memoria del Carabiniere Emanuele Messineo, medaglia d’oro al valori militare, riconosce tra i suoi doveri istituzionali quello di valorizzare mediante riconoscimento pubblico tutti coloro che, mediante la loro attività e le loro personali virtù, attraverso un impegno concreto nel campo militare, delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, attraverso iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, o di collaborazione con le attività della Pubblica Amministrazione o delle Istituzioni del Paese, attraverso atti di coraggio e di abnegazione civica abbiano giovato, in modo particolare e con disinteressata dedizione, alla comunità di Marianopoli elevandone il prestigio.

Allo scopo di premiare coloro che vi siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui sopra è istituita presso il Comune di Marianopoli la “Civica Benemerenza Car. Emanuele Messineo MOVM”.

Le proposte di candidatura per le onorificenze possono essere avanzate da singoli cittadini, dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri Comunali, dagli enti e dalle associazioni presenti nel territorio e in generale da tutti coloro che, per la loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante civica benemerenza.

Le proposte di concessione devono essere fatte pervenire entro il 30 aprile di ogni anno presso l’ufficio protocollo del Comune. Le segnalazioni devono essere presentate al Comune e devono pervenire complete delle informazioni, corredate da una breve biografia della persona o da breve storia dell’ente segnalato e da adeguata documentazione che fornisca la motivazione della proposta e ogni elemento utile alla valutazione da parte dell’organo preposto. Maggiori informazioni su: https://servizionline.comune.marianopoli.cl.it/…/164.