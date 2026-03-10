Mafia, Catanzaro(PD): “Indagine su Iacolino pesa come un macigno, governo Schifani al capolinea”

“Un’indagine che pesa come un macigno sul governo Schifani. Ancora una volta emerge uno spaccato inquietante, con la sanità piegata ad uso e consumo degli interessi del devastante connubio tra criminalità e politica.

Il tutto mentre ai siciliani viene quotidianamente negato il diritto alla salute. Di fronte a questa ennesima, pesantissima indagine, il presidente Schifani ha il dovere di fermarsi: le inchieste che stanno schiacciando il suo governo dovrebbero fargli capire che è arrivato al capolinea”. Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars a proposito dell’indagine che coinvolge tra gli altri il manager del Policlinico di Messina Salvatore Iacolino.