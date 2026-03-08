Le classi quarte dell’I.I.S. “G.B. HODIERNA” di Mussomeli a Parigi PCTO all’Estero

MUSSOMELI – L’I.I.S. G.B. Hodierna ha partecipato al Progetto PNRR Missione 4 Realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) sulle discipline STEM e sul multilinguismo tramite esperienze di orientamento in Italia e all’estero con il progetto “Hodierna OnMove tra scuola e lavoro”, Codice progetto: M4C 1113.1-2025-1585-P59336 CUP: C84D23004970006 Dal 24 febbraio al 2 marzo 46 studenti delle classi quarte dei diversi indirizzi sono stati a Parigi accompagnati dalla D.S., prof. Rita M. Cumella, e dai docenti Maria Averna, Mario Canalella, Giovannella Di Francesco, Giorgio Sollami e Rosa Mendola. Un percorso di formazione, sia in aula che con attività di visiting in azienda, comprensivo di vitto e alloggio, visite sul territorio, attività culturali e sociali e di orientamento al lavoro, interamente gratuiti. Formative sono state le lezioni presso la scuola di lingue” Les Ateliers FL” di Parigi con rilascio della relativa certificazione. Interessanti e formative sono state le visite ai musei D’Orsay, del Louvre e Fragonard, l’escursione a Versailles con visita della reggia e dei giardini, il tour dell’affascinante città di Parigi con visita della cattedrale Notre Dame, della piazza della Concordia, della Tour Eiffel, di Montmartre, degli Champs Elisées e dell’Arc de Triomphe. Il PCTO a Parigi ha offerto agli studenti un’importante opportunità di crescita personale e professionale in un vero luogo di apprendimento e scambio culturale. (il video)