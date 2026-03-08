L’AVO a Niscemi, “Non siamo soli se restiamo uniti”

Domenica 8 Marzo 2026, l’Associazione AVO-Associazione Volontari Ospedalieri- Sicilia, ha incontrato il Sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti ,ed il Presidente del Consiglio Comunale Angelo Chessari, per la formale consegna della cospicua somma raccolta attraverso un’azione di fundraising attivata per poter dare un supporto alla comunità di Niscemi, cosi duramente provata dalla frana che ha interessato gran parte del territorio cittadino.

La Presidente AVO Sicilia, Cetty Moscatt con le Consigliere Regionali Simona Vasta e Francesca Risalvato, unitamente ai Presidenti di AVO Caltanissetta,Daniela Cravotta,che ha svolto un importante ruolo di organizzazione per tutte le operazioni finalizzate alla raccolta fondi, AVO Palermo,Andrea Monteleone ed AVO Castelvetrano, Daniela Migliaccio hanno manifestato tutta la solidarietà alla popolazione niscemese, e l’intenzione ad essere loro vicini attraverso un progetto dedicato cui destinare quanto raccolto.

Il ringraziamento della Presidente AVO Sicilia, va a tutti coloro i quali hanno prontamente risposto alla richiesta di aiuto lanciata nell’immediatezza dell’evento catastrofico, a tutte le AVO sul territorio sia Siciliano che Nazionale le quali osservando i valori di vicinanza, accoglienza e solidarietà, che animano l’Associazione hanno donato per supportare l’emergenza.Tutta la nostra gratitudine va al Presidente della filiale SICILBANCA -Credito Cooperativo Italiano- di Caltanissetta Dott.Giuseppe Di Forti per il prezioso supporto all’iniziativa.