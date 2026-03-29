La Settimana Santa a Mussomeli: Oggi le confraternite alla Madrice per l’Adorazione Eucaristica

MUSSOMELI – Il “Paese delle Confraternite” con le sue cinque attive strutture confraternali, entra nel vivo con le tradizionali manifestazioni della settimana santa. Si inizia oggi domenica della Palme, in tutte le parrocchie, alle ore 10,30, Messa in Passione Domini con la benedizione delle Palme e processione; alle ore 16, l’Adorazione Eucaristica delle Confraternite e Congregazioni presso la Chiesa Madre; alle 20, alla madrice, l’Ave Verum, organizzato dalle Confraternite, dalla Filarmonica e dal Coro Polifonico, diretti dal M° Barcellona; il giovedì santo, alle 18,30, in tutte le parrocchie e nella chiesa di S. Francesco, la celebrazione della Messa in Coena Domini; visita agli Altari della reposizione (sepolcri); alle ore 20, Processione dei Misteri per le vie del paese e visita ai “sepolcri (Ecce Homo, Gesù nell’Orto degli Ulivi, San Giovanni Evangelista ed il gruppo statuario della Veronica), accompagnati rispettivamente dall’Arciconfraternita del SS. Sacramento e dalle confraternite Madonna dei Miracoli, Del Monte Carmelo, e Madonna delle Vanelle; il venerdì santo alle ore 9 dalla chiesa di S. Giovanni Battista la processione dell’Addolorata; alle ore 15,30, dalla chiesa madre, la processione del Cristo verso il Calvario, alle 16, la Crocifissione, ore 18,30, celebrazione della Passione Domini; alle 20,30 deposizione della Croce; alle 21, Processione del Cristo Morto per la Via dei Santi; alle 23, Sepoltura del Cristo Morto (Piazzale Madrice); Sabato Santo, alle 22,30, nelle parrocchie e chiesa San Francesco, la veglia pasquale.