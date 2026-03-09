La Procura di Gela acquisirà il rapporto dei geologi ateneo Firenze frana Niscemi

La procura di Gela, che ha aperto un’inchiesta sulla frana che ha sconvolto Niscemi (Caltanissetta), acquisirà agli atti la relazione dei docenti dell’università di Firenze, guidati dal Nicola Casagli, presidente del centro per la protezione civile dell’ ateneo e professore ordinario di Geologia applicata, incaricati dal Dipartimento della Protezione civile della presidenza del Consiglio di redigere un rapporto sul disastro che lo scorso gennaio ha sconvolto il comune siciliano.

Il rapporto di 150 pagine, ricco di schemi e rilievi fotografici, fa una storia delle frane a cominciare da quella del 1790, un’ analisi dei dati satellitari radar interferometrici, indagini geofisiche, valuta il rischio residuo nel centro abitato, e stila interventi di riduzione e monitoraggio del rischio residuo