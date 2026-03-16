La Polizia sventa un furto in un bar del centro storico a Gela, arrestato 45enne

La Polizia di Stato a Gela ha tratto in arresto un quarantacinquenne nella flagranza di reato di tentato furto in concorso. Nella notte di venerdì scorso l’equipaggio di una volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza è intervenuto in Corso Salvatore Aldisio, nei pressi di un bar, poiché erano stati segnalati rumori sospetti provenire dalla strada. Gli agenti sul posto hanno notato l’indagato armeggiare sulla saracinesca del bar nel tentativo di danneggiarla al fine di perpetrare un furto, spalleggiato da un complice. Il quarantacinquenne è stato bloccato dagli agenti e tratto in arresto, mentre il complice si è dato alla fuga riuscendo a far perdere le proprie tracce. I poliziotti hanno sequestrato gli oggetti utilizzati per lo scasso: due cacciaviti e una pinza. Dopo gli adempimenti di rito, l’arrestato, gravato da precedenti penali in materia di stupefacenti e indebita percezione del reddito di cittadinanza, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Gela, è stato condotto agli arresti domiciliari. Nel corso dell’udienza di sabato il Tribunale di Gela ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’arrestato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. La responsabilità dell’indagato, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.