“International Day of Mathematics”, a Mussomeli la sesta edizione del Pi Greco Day

Si è svolta il 6 marzo 2026, al Cine-Teatro Manfredi di Mussomeli, la sesta edizione del Pi Greco Day, organizzata dall’Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci”, in occasione della Giornata Internazionale della Matematica. L’evento ha visto la partecipazione di 170 alunni, provenienti non solo dai plessi locali di Mussomeli ma anche da Sutera e da Campofranco, unendo simbolicamente il territorio nel segno della cultura scientifica.

Quest’anno, il tema scelto dall’International “Day of Mathematics” è stato “Mathematics and Hope” (Matematica e speranza): un invito a riflettere su come la matematica possa essere strumento di fiducia nel futuro, capace di generare consapevolezza, conoscenza e opportunità, asse pedagogico che sa unire sapere scientifico e cultura umanistica.

Non a caso la giornata si è aperta con una citazione attribuita a Talete: “La speranza è la più universale di tutti i beni umani”, frase colta e significativa che ha dato rilievo simbolico all’intera manifestazione.

Il Pi Greco Day 2026 è stato dedicato alla missione Artemis II, celebrando il ruolo cruciale di questa costante matematica nel guidare l’umanità verso il ritorno sulla Luna. Così come, nello spirito dell’incontro che ha convolto i docenti di matematica e di lettere, si ricorda quanto affermava Albert Einstein: “La matematica come “poesia delle idee logiche” e strumento fondamentale per descrivere l’universo è un concetto profondo che unisce estetica, logica e scienza. Questa prospettiva evidenzia come la matematica non sia solo calcolo, ma una forma d’arte che organizza il pensiero astratto per comprendere la realtà”.

La prima parte dell’evento è stata dedicata alla visione di clip tematiche: dalla figura di Larry Shaw, ideatore del Pi Greco Day, alla storia del π, fino alle curiosità come la Medaglia Fields e il misterioso numero di Belfagor. Un percorso divulgativo capace di intrecciare la Storia, la passione umana e la meraviglia scientifica.

Particolarmente suggestivo, il momento musicale: la trasposizione in note dei numeri del π e della successione di Leonardo Fibonacci. Il docente di musica prof. Stefano Indelicato, insieme ai professori Assuntina Catalano, Antonio Romano, Benedetto Licata e Cristian Arcodia, hanno dato vita a un’esecuzione che ha trasformato le sequenze numeriche in armonie, dimostrando come arte e matematica possano dialogare in modo sorprendente, emozionando il pubblico e rendendo tangibile la bellezza nascosta nei numeri.

Grande novità di questa edizione è stato il concorso di scrittura “Pilish”, curato dal Dipartimento di Lettere, stile di scrittura vincolata in cui la lunghezza delle parole consecutive corrisponde alle cifre della costante matematica Pi greco. Una attività e novità didattica che evidenzia il rapporto creativo che mette insieme i numeri e la scrittura.

I premi Archimede, Dante ed Enigma sono stati assegnati rispettivamente al testo di maggiore qualità poetica, a quello più divertente e al più lungo, tutti accomunati dal tema della speranza. Un’iniziativa che ha dimostrato come la matematica possa stimolare creatività e linguaggio, superando i confini disciplinari e ponendo al centro l’alunno e la sua maturazione integrale.

Momento di particolare rilievo è stata la lectio magistralis sul π tenuta dall’ ingegnere prof. Desiderio Lanzalaco. Con chiarezza espositiva e grande passione, l’esperto ha guidato gli studenti in un percorso che ha intrecciato storia, rigore scientifico e curiosità, mostrando come il π non sia soltanto una costante matematica, ma un simbolo della continua ricerca di conoscenza. Un intervento di alto valore formativo che ha arricchito la giornata, offrendo ai ragazzi uno sguardo più profondo e consapevole sulla bellezza e sull’attualità della matematica.

Successivamente, si sono svolte due sessioni di gara: una dedicata alle classi prime e una riservata alle classi seconde e terze, con quesiti coinvolgenti e stimolanti che hanno messo gli alunni alla prova di logica, intuizione e immaginazione creativa.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Mussomeli, è stata sostenuta dal Rotary Club Mussomeli Valle del Platani, rappresentato dal presidente arch. Claudio Mingoia, a testimonianza dell’impegno del territorio nella valorizzazione delle eccellenze in ambito matematico per una formazione arricchente e inclusiva delle potenzialità educative.

A fine gara, la commissione del Pi Greco Day ha premiato i vincitori, tra gli applausi entusiasti del pubblico, con la consegna delle coppe per ciascuna categoria: per le classi prime sono stati: 1) Calà Lorenzo, classe 1ª B di Mussomeli; 2) Bullaro Santiago, classe 1ª D di Mussomeli; 3) Carapezza Antonio, classe 1ª B di Mussomeli. Per le classi seconde: 1) Sorce Laura, classe 2ª A di Mussomeli; 2) Ricotta Salvatore,classe 2ª A di Mussomeli; 3) Carruba Vittorio, classe 2ª A di Sutera. Per le classi terze: 1) Alio Alberto, classe 3ª A di Mussomeli; 2) Spoto Riccardo, classe 3ª A di Mussomeli; 3) Calderone Noemi, classe 3ª A di Mussomeli.

Per il concorso di scrittura “Pilish”: Premio Archimede, al testo più lungo, assegnato a Pillitteri Emma Maria della 3ª A di Sutera; Premio Dante, al testo con la maggiore qualità poetica, assegnato a Nigrelli Elena Maria della classe 1ª B di Mussomeli; Premio Enigma, al testo più originale, assegnato ex aequo, a Pera Giorgia della classe 3ª A di Campofranco e Nobile Francesca della classe 3ª D di Mussomeli. Un momento solenne e carico di soddisfazione che ha riconosciuto l’impegno e il talento degli studenti.

La Dirigente scolastica prof.ssa Alessandra Camerota, a conclusione della manifestazione, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento: “La giornata del Pi Greco Day, giunta ormai alla sua sesta edizione, continua a riscuotere un successo crescente e un vivo interesse tra i nostri alunni. Questo entusiasmo dimostra quanto sia importante proporre esperienze stimolanti e coinvolgenti, capaci di avvicinare i ragazzi alla matematica in modo creativo e appassionante. Desidero congratularmi con i docenti di Matematica e di Lettere per l’impegno e la professionalità dimostrati e rivolgere un sentito ringraziamento al coordinatore dell’evento, il professore Angelo Alfano, per la dedizione e l’accurata organizzazione della manifestazione”.