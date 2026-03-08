Incontro di mussomelesi a Milano fra ricordi e programmazione

Venerdì 6 febbraio 2026 un nutrito gruppo di giovani (e meno giovani) mussomelesi, residenti a Milano,si è ritrovato per trascorrere insieme una serata all’insegna dei ricordi e delle comuni origini paesane. L’incontro, organizzato da Enzo Mancuso e condiviso da Enzo Spoto, presidente del Comitato Madonna dei Miracoli di Milano, è stato un momento di convivialità e di forte legame con le tradizioni del paese. Nel corso della serata, come da tradizione nei venerdì di Quaresima, sono state eseguite alcune parti delle lamentazioni della Settimana Santa, rievocando atmosfere e sentimenti profondamente radicati nella cultura mussomelese. L’occasione è stata inoltre propizia per condividere, in anteprima, i punti salienti dei festeggiamenti della Madonna dei Miracoli che si terranno a Milano l’ultima domenica di settembre, il 27. In quella giornata si svolgerà la messa solenne che, in occasione del decennale della presenza del simulacro della Madonna dei Miracoli nella parrocchia di San Giuseppe della Pace, sarà celebrata da S.E. Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano.