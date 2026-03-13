Incontro ai “Monti promosso dai Comitati del sì e dal Circolo del Vallone di Fratelli d’Italia. Le ragioni del sì

MUSSOMELI – Domani mattina alle 10.30 presso la Sala Livatino del Chiostro Monti, i Comitati per il SI e il circolo del Vallone di Fratelli d’Italia incontreranno i cittadini per illustrare l’importante riforma sulla Giustizia votata dal Parlamento e sulla quale gli elettori sono chiamati ad esprimersi il prossimo 22 e 23 marzo. Al centro degli interventi del relatore — il Senatore Salvo Sallemi, componente delle Commissioni Antimafia e Giustizia del Senato della Repubblica — gli obiettivi della riforma e, fra tutti, la piena e completa terzietà del giudice e la lotta alle storture create dalle correnti della Magistratura. Gli interventi del senatore saranno moderati dalla dottoressa Jessica Valenza, preceduti dai saluti del coordinatore del circolo di Fratelli d’Italia Dr. Giuseppe Misuraca, del Presidente Provinciale Avv. Gianluca Nigrelli e dell’On.le Giuseppe Catania